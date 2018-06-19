Зачем заемщикам банков страховать жизнь и здоровье? 5 советов эксперта

Кредит есть у каждого второго россиянина. По данным опроса ВЦИОМ 57% респондентов сообщили, что они лично или члены их семей имеют один или несколько непогашенных кредитов. Согласно статистике ЦБ, общий объем кредитов, выданных банками физлицам в 2017 году, составил более 10 трлн рублей. И у большинства заемщиков зачастую возникает вопрос: что же делать, если непредвиденные обстоятельства помешают выплатить деньги в срок?

Фото: landlordslawyer.co.uk

Получить финансовую «подушку безопасности» при кредитовании возможно – достаточно приобрести полис страхования жизни и здоровья для заемщиков. В этом случае можно быть уверенным, что при наступлении страхового случая близким не придется погашать долг перед банком – финансовые обязательства возьмет на себя страховая компания.

Реальные примеры из практики подтверждают важную роль страхования жизни при получении кредита. Так, в страховую компанию N обратились супруга и сын заемщика и попросили уточнить, был ли он застрахован. Оказалось, что клиент умер через три месяца после заключения кредитного договора. Страховая компания проверила информацию и выяснила, что срок действия прежнего договора истек, а новый клиент отказался оформлять, потому что планировал закрыть кредит досрочно. В результате финансовое бремя по погашению кредита легло на плечи вдовы и сына клиента.

А вот другой случай: в страховую компанию Т обратился работодатель заемщика и сообщил о его уходе из жизни. В страховой проверили документы по клиенту, оказалось, что заявление от родственников к ним не поступало. Сотрудники компании связались с близкими клиента, которые, как выяснилось, и не подозревали, что мужчина приобрел страховой полис. А тем временем семья выплачивала автокредит. Получив полный пакет документов, компания произвела выплату в пользу родственников заемщика, что помогло им погасить задолженность по кредиту в размере 1 млн 200 тыс. рублей.

Так что к вопросу страхования жизни стоит подходить грамотно. Вот несколько полезных советов от Натальи Беловой, руководителя управления индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни», которые помогут сориентироваться: