Зачем заемщикам банков страховать жизнь и здоровье? 5 советов эксперта

Кредит есть у каждого второго россиянина. По данным опроса ВЦИОМ 57% респондентов сообщили, что они лично или члены их семей имеют один или несколько непогашенных кредитов. Согласно статистике ЦБ, общий объем кредитов, выданных банками физлицам в 2017 году, составил более 10 трлн рублей. И у большинства заемщиков зачастую возникает вопрос: что же делать, если непредвиденные обстоятельства помешают выплатить деньги в срок?
Получить финансовую «подушку безопасности» при кредитовании возможно – достаточно приобрести полис страхования жизни и здоровья для заемщиков. В этом случае можно быть уверенным, что при наступлении страхового случая близким не придется погашать долг перед банком – финансовые обязательства возьмет на себя страховая компания.
Реальные примеры из практики подтверждают важную роль страхования жизни при получении кредита. Так, в страховую компанию N обратились супруга и сын заемщика и попросили уточнить, был ли он застрахован. Оказалось, что клиент умер через три месяца после заключения кредитного договора. Страховая компания проверила информацию и выяснила, что срок действия прежнего договора истек, а новый клиент отказался оформлять, потому что планировал закрыть кредит досрочно. В результате финансовое бремя по погашению кредита легло на плечи вдовы и сына клиента.
А вот другой случай: в страховую компанию Т обратился работодатель заемщика и сообщил о его уходе из жизни. В страховой проверили документы по клиенту, оказалось, что заявление от родственников к ним не поступало. Сотрудники компании связались с близкими клиента, которые, как выяснилось, и не подозревали, что мужчина приобрел страховой полис. А тем временем семья выплачивала автокредит. Получив полный пакет документов, компания произвела выплату в пользу родственников заемщика, что помогло им погасить задолженность по кредиту в размере 1 млн 200 тыс. рублей.
Так что к вопросу страхования жизни стоит подходить грамотно. Вот несколько полезных советов от Натальи Беловой, руководителя управления индивидуальных страховых продуктов СК «Сбербанк страхование жизни», которые помогут сориентироваться:
- Внимательно изучите условия договора страхования. В будущем это поможет избежать недопонимания между компанией и застрахованным, ведь вы будете точно знать, что за полис вы приобрели, в каких ситуациях он поможет.
- Оцените условия в различных страховых компаниях. Есть такие, в которых предусмотрен период охлаждения, в течение которого можно передумать и отказаться от полиса.
- Если вы хотите просто взять кредит без страхования, банк не может отказать вам, но подумайте о том, сможете ли вы выполнить свои обязательства по выплате, если вдруг случится непредвиденная ситуация.
- Если вы уже оформили кредит без страхования, но, потом тщательно взвесив все за и против, решили докупить полис – не проблема, такая возможность есть.
- Если вы погасили кредит досрочно, то проверьте имеет ли клиент по условиям страхования право на частичный возврат уплаченных за страхование средств или нет. Если такая опция есть, то вы можете написать заявление на возврат части денег. Если такая возможность не предусмотрена, вы просто сохраняете полис и пользуетесь страховой защитой до конца срока. В данном случае выплата при наступлении страхового события производится уже не банку, а самому клиенту либо его родственникам