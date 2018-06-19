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Как смягчить пенсионную реформу?

19 июня 2018

Давно ожидаемое профессиональными экономистами повышение пенсионного возраста вызвало очень неоднозначную реакцию в российском обществе. Данных ВЦИОМ ещё нет, однако можно однозначно утверждать, что рейтинг популярности и премьера, и президента России просядет.

Конечно, в России не самая эффективная экономика: по производительности труда Российская Федерация, также как Белоруссия и Казахстан, отстает от Западной Европы в 2-3 раза. К тому же следует помнить, что население страны стареет. Однако далеко не все россияне готовы принять, что жизнь и мир денег – это искусство возможного.

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Вместе с тем есть способ не только смягчить реформу, но и поддержать рост экономики. Ситуация с государственными финансами выглядит сейчас неплохо. По состоянию на 1 июня 2018 года в Российской Федерации наблюдается профицит бюджета в размере 483,693 млрд руб. Как известно, Банк России осуществляет покупки валюты в интересах Министерства финансов в рамках получения дополнительных нефтегазовых доходов в бюджет. Значительную часть данных средств вместо покупки долларов можно было бы отправить на выплату действующим пенсионерам. Это бы уменьшило социальную напряженность и поддержало внутренний спрос.

Есть и второй важный момент: через покупки валюты в интересах Министерства финансов РФ создается давление на рубль, как следствие, происходит рост инфляционных ожиданий. На этом фоне ЦБ РФ вынужден приостановить снижение ключевой ставки, что тормозит рост экономики. А в конечном счете пенсии и прочие социальные выплаты зависят от размера экономики и возможности компаний и граждан осуществлять платежи в бюджет.

Александр Разуваев, директор аналитического департамента Альпари


/ СИА /
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