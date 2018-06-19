«Северный десант» высадился в Киренске Иркутской области

В минувшую субботу, 16 июня, участники культурного проекта «Северный десант» прибыли в Киренск на теплоходе «Берегиня», предоставленном Киренским речным портом.

Фото: ИНК

Уже вечером в одном из самых северных городов Иркутской области состоялся концерт и творческая встреча столичных артистов с жителями Киренска. В ДК «Современник» пришли более трехсот горожан, которые не просто оказались благодарными зрителями, но и приняли активное участие в концерте. В частности, несколько киренчан вместе с Ией Нинидзе спели «Песню о Тбилиси». Ну а неформальное общение с артистов театра и кино со зрителями, фотосессия и раздача автографов продолжались после концерта больше часа.

Фото: ИНК

На следующий день, 17 июня, участники «Северного десанта» выступили в Киренске перед жителями поселка Алексеевка. После этого, уже вечером, «десантники» отправились в дальний путь по Лене в город Ленск в соседней Якутии.

После каждой творческой встречи зрители и сами артисты отмечают безупречный звук на сцене. Его обеспечивает звукорежиссер из Москвы Алексей Стеценко (на фото). Интересно, что он не только звукорежиссёр, но и композитор, написавший музыку к песням, которые на концертах исполняет другой участник «Северного десанта» Эвклид Кюрдзидис. Слова этих песен написала жена Алексея поэтесса Натали Альба.

Фото: ИНК

«Северный десант» – культурный проект, во время которого группа известных артистов театра и кино посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. В этом году в маршрут «Северного десанта» включены несколько объектов на территории соседней Якутии. Генеральным спонсором и партнером «Северного десанта» является ООО «Иркутская нефтяная компания». Проект реализуется при поддержке правительства и Законодательного собрания Иркутской области.

Девиз проекта: «Край земли – как центр России»