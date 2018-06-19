Иркутяне не верят, что сборная России выйдет из группы

Иркутяне не верят, что сборная России выйдет из группы. К такому выводу пришла служба исследований HeadHunter, опросив жителей нашего города. Так, только каждый четвертый (25%) верит, что это может произойти, а половина (55%), считают, что выйти из группы не получится.

«Что касается профессиональных областей, то футбол наиболее популярен у представителей сферы «Безопасность», транспорта и логистики, а также у высшего менеджмента. И, наоборот, меньше всего этот вид спорта любят IT-специалисты, работники сферы искусства и масс-медиа, а также медики и фармацевты. Большинство из них смотреть чемпионат не планируют.

Еще обращает на себя внимание факт, что чем старше участник опроса, тем больше шансов, что смотреть игры он будет: среди молодежи до 25 лет будут активно смотреть футбол в ближайший месяц только каждый третий респондент, а среди участников опроса от 45 лет и старше их уже набралось 43%», - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по ПФО и СФО.

При этом, в Иркутске только 38% планируют смотреть большинство матчей. Самые активные болельщики в России, как оказалось, живут в Саратовской области, там 48% будут смотреть игры, и в Воронежской области (43%).

Результаты каких еще сборных важны для участников опроса? Оказалось, что респонденты будут болеть за сборную Германии (32%), Бразилии (28%), Испании (24%), Англии (22%) и Аргентины (18%).

Опрос проводился Службой исследований HeadHunter с 31 мая по 9 июня 2018 года

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