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Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин назначены Первыми заместителями Председателя Правления АО «Россельхозбанк»

19 июня 2018

На должности Первых заместителей Председателя Правления АО «Россельхозбанк» назначены Ирина Жачкина и Кирилл Лёвин.

Ирина Жачкина работает в Группе Россельхозбанка с октября 2010 г. Занимала должности советника Председателя Правления АО «Россельхозбанк», генерального директора ЗАО СК «РСХБ-Страхование». С октября 2014 г. – член Правления, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк», курировала розничный, малый и средний бизнес Банка.

Кирилл Лёвин присоединился к Группе РСХБ в январе 2011 г. С февраля 2011 г. – член Правления, заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк», отвечал за финансы, казначейство и рынки капитала.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
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