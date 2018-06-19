Клиенты Примсоцбака получат справки для заполнения налоговой декларации в интернет-банке "ПримСоцЛ@йн"

Примсоцбанк расширяет список услуг, доступных клиентам интернет-банка «ПримСоцЛ@йн». Теперь оформление и получение справки о счетах и вкладах для заполнения налоговой декларации полностью проходит в онлайн-режиме.

Справка бесплатно выдается клиентам-физическим лицам для заполнения декларации о доходах, в ней указываются открытые и закрытые счета, а также информация по ним по состоянию на первое число текущего года.

Для получения справки необходимо перейти в раздел «Заявления, сообщения» и выбрать соответствующий вид справки. По готовности копия документа будет доступна в личном кабинете в электронном виде.

За подробной информацией обращайтесь в отделения Примсоцбанка и по номеру единой справочной службы 8-800-200-42-02.