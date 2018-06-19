БКС Банк запускает акцию «Летнее предложение в честь Дня рождения — 23%»

Рекламная акция проводится АО «БКС Банк» в период с 20 июня по 20 августа 2018 года включительно.

В рамках акции БКС Банк предлагает юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям возможность на эксклюзивных условиях открыть банковский счет. Участник Акции, подавший документы на открытие банковского счета получает скидку в размере 23% от ежемесячной стоимости выбранного пакета услуг*.

Рекламная акция «Летнее предложение в честь Дня рождения — 23%» — это хорошая возможность оптимизировать свои расходы, сэкономить средства и, в конечном счете, повысить эффективность собственного дела.

По окончании акции для клиентов будет действовать стандартный тариф в соответствии с выбранным пакетом услуг.

Под параметры акции для компаний корпоративного бизнеса подходят тысячи предприятий. Таким образом, банк делает очередной шаг на пути поддержки корпоративного бизнеса, предлагая клиентам одни из лучших условий на рынке», — отметил директор по корпоративному бизнесу АО «БКС Банк» Анатолий Максаков.

* С более подробной информацией по акции можно ознакомиться по ссылке.