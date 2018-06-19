Очный семинар «Анализ эффективности сайта и оптимизация конверсии» и онлайн-семинар «Налоговый контроль. Общие вопросы проведения камеральных проверок» - в Университете бизнеса УРАЛСИБ

Университет бизнеса Банка УРАЛСИБ приглашает принять участие в очном семинаре «Анализ эффективности сайта и оптимизация конверсии» и онлайн-семинаре «Налоговый контроль. Общие вопросы проведения камеральных налоговых проверок», которые состоятся на неделе с 18 по 24 июня 2018 года. Участие в мероприятиях бесплатное.

Зарегистрироваться на оба мероприятия можно по ссылке.

В среду, 20 июня, в 19:00 (МСК) приглашаем вас в коворкинг «Атмосфера» на очный семинар Университета Бизнеса «Анализ эффективности сайта и оптимизация конверсии». Семинар будет интересен всем тем, кто хочет увеличить количество заявок на сайте, при прежнем бюджете на рекламу.

Вести семинар будет постоянный преподаватель Университета бизнеса Даниил Баженов, эксперт в области маркетинга, владелец нескольких бизнес-проектов.

На семинаре Вы узнаете:

Как достичь целевого трафика через стратегию Pre-click маркетинг.

Какие показатели измерять до перехода на посадочную страницу.

Marketing funnel или воронка продаж? Основные показатели.

Технология сплит-тестирования.

Место проведения семинара – коворкинг «Атмосфера» (Москва, Ленинский проспект, 109). Слушатели, которые не имеют возможности посетить мероприятие очно, смогут принять участие в онлайн-трансляции семинара.

В пятницу, 22 июня, в 15:00 (МСК) стартует онлайн-семинар на тему «Налоговый контроль. Общие вопросы проведения камеральных проверок». Семинар предназначен для тех, кто хочет узнать, как вести себя при проведении камеральной проверки. А также что делать, если результаты проверки вас не устраивают и вы намерены обжаловать решение.

Семинар проведет Роман Шабанов, юрист компании Tenzor Consulting Group.

В ходе семинара будут разбираться следующие вопросы:

Понятие камеральных налоговых проверок (КНП): общие вопросы – что это и для чего проводится.

Мероприятия, проводимые налоговым органом в рамках КНП: виды мероприятий, их суть и порядок.

Оформление результатов проверки: порядок, право на возражения, сроки.

Рассмотрение материалов налоговой проверки и вынесение решения: порядок и сроки.

Обжалование решений налогового органа: порядок и сроки подачи жалоб.

Семинар пройдет в онлайн-формате. Не упустите возможность задать свой вопрос эксперту в прямом эфире!