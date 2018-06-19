На Чемпионате мира по футболу FIFA 2018тм в Екатеринбурге финансовые сервисы будет обеспечивать «Команда А» от Альфа-Банка

На всех стадионах ЧМ-2018 можно будет рассчитываться за продукты и услуги только пластиковой картой платежной системы Visa. Тем, у кого не будет карты Visa, сотрудники команды А предложат предоплаченные карты Visa от Альфа-Банка. На нее можно будет оперативно перевести деньги с карт других платежных систем (через банкомат или планшет) и спокойно пользоваться ей на стадионах до самого завершения ЧМ.

«Команда А» — это лучшие сотрудники банка, которые помогут зрителям решить все финансовые вопросы, также у них можно будет приобрести такие удобные средства оплаты, как браслеты и кольца для бесконтактной оплаты. Данные продукты неименные, для приобретения не требуются документы. Они могут стать лучшим сувениром с Чемпионата мира для болельщиков, поскольку содержат символику турнира.

Узнать «команду А» на стадионах можно будет по форме с эксклюзивным дизайном, разработанным модельером Игорем Чапуриным. Лицом коллекции стала российская спортсменка и Посол ЧМ-2018 Ляйсан Утяшева. Коллекция предназначена исключительно для сотрудников банка и не появится в свободной продаже. Однако дополнительно в рамках сотрудничества будет выпущена капсульная коллекция для ВИП-клиентов Альфа-Банка, которая станет тематическим подарком для клиентов-гостей турнира.

Фирменный стиль коллекции — это соединение геометрических линий и полигональных форм. Дизайнер нашел вдохновение в гранях главного символа Чемпионата — футбольного мяча — и создал уникальное визуальное решение. Линия и плоскость, грань и ее преломление — вот, что лежит в основе фирменного стиля. Найденное решение воплотило в себя тренды, составляющие ДНК Альфа-Банка: инновационность, технологичность, лаконичность и современность. Цветовая гамма красных, серых и металлических оттенков передает накал и динамику эмоций, палитра которых отражает предстоящий Чемпионат.

Елена Чехоева, директор проекта FIFA в Альфа-Банке: «Россия уже приняла у себя Олимпийские Игры, теперь весь мир снова приедет к нам на Чемпионат мира по футболу FIFA. Безусловно, для банка большая гордость быть причастным к мировому событию такого масштаба и обеспечивать работу финансовых сервисов на всех стадионах. К поддержке ЧМ FIFA Альфа-Банк подходит не только ответственно, но и креативно, в частности, мы впервые привлекли к своей активации дизайнера. Это в очередной раз подтверждает наше желание выйти за привычные границы и следовать современным трендам».

Игорь Чапурин, дизайнер: «Разработка формы для „Команды А“ — очень интересный и статусный проект для меня лично и бренда Chapurin в целом. Объединить строгие принципы работы ведущего банка и бурлящую, эмоциональную концепцию самого значимого события в мире футбола было не самой простой задачей, но результат получился действительно крутой».

«Как Посол ЧМ по футболу FIFA 2018 я внимательно слежу за подготовкой к этому масштабному событию. Хочется отметить креативный подход Альфа-Банка, а также актуальный дизайн, стиль и практичность формы, разработанные в партнёрстве с Chapurin. Мне очень приятно быть частью проекта и первой примерить look от Альфа-Банка и Chapurin», — отметила Ляйсан Утяшева.

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial и его дочерние компании, включая АО «Альфа-Банк», составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

На территории России у Банка открыто более 750 подразделений. В Банковскую группу также входят иностранные финансовые компании, в том числе дочерний Банк в Нидерландах, финансовая компания на Кипре.

Альфа-Банк — официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.