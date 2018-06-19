В мае в Иркутской области выросла средняя цена купленных земельных участков и машино-мест

В мае в Иркутской области выросла средняя цена приобретенных по договорам купли-продажи земельных участков. Так, в прошлом месяце один земельный участок покупался в среднем за 455 тыс. руб. (в апреле – 428,7 тыс. руб.). Об этом сообщает пресс-служба Росреестра Иркутской области.

Также в мае в регионе отмечается рост средней цены приобретения прав на машино-места. В прошлом месяце по договорам купли-продажи машино-места приобретались в среднем за 767 тыс. руб. В апреле показатель был немного ниже и составлял около 681,6 тыс. руб.

Средняя цена купленных зданий и помещений в мае в Иркутской области оказалась немного ниже, чем в апреле. В прошлом месяце здания приобретались по договорам купли-продажи в среднем за 1,133 млн руб., помещения – 1,849 млн руб. В апреле данный показатель составлял 1,42 млн руб. и 1,943 млн руб. соответственно.

По договорам участия в долевом строительстве в мае в Иркутской области приобретались помещения и машино-места. Средняя цена приобретения одного объекта недвижимости составила 2,806 млн руб. и 1,11 млн руб. соответственно. Для сравнения, в апреле средняя цена одного помещения, приобретаемого по договору участия в долевом строительстве, составляла 2,193 млн руб., машино-места – 1,122 млн руб.