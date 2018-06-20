«Таких проектов немного в мире». «Фармасинтез» начал реализацию крупнейшего инвестиционного проекта в Иркутской области

В Усолье-Сибирском дан старт проекту мирового уровня. Почему крупный бизнес выбрал Иркутскую область для его реализации? Что будут производить в Усолье-Сибирском? Где взять 10 миллиардов рублей и высококвалифицированные кадры? Об этом рассказали Президент ГК «Фармасинтез» Викрам Пуния, первый вице-президент группы компаний «Фармасинтез» Александр Кейко и губернатор Иркутской области Сергей Левченко в рамках пресс-конференции по поводу начала строительства нового завода «Фармасинтез-Хеми».

Фото Н.Понамаревой

Догнать и перегнать СССР

«На территории более 150 гектаров мы будем создавать одну из крупнейших инфраструктур в мире для производства фармацевтических препаратов, – рассказал Викрам Пуния. – Здесь будут работать жители города Усолья-Сибирского и Иркутской области. К 2025 году по объему производства мы должны превзойти лучшие времена Советского Союза, когда в Усолье производили антибиотики фактически для пятой части земли».

Новый завод «Фармасинтез-Хеми» – шестой и крупнейший инвестиционный проект ГК «Фармасинтез». В Усолье-Сибирском построят фармацевтический промышленный технопарк, включающий в себя кроме административно-офисного здания научный центр и цех опытного производства. Планируется также создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры для резидентов технопарка.

Фото Н.Понамаревой

Проект мирового масштаба

«Проект такого масштаба готовится не один год, – отметил первый вице-президент группы компаний «Фармасинтез» Александр Кейко. – Для того, чтобы освоить ту площадь, которая выделена под строительство нового фармацевтического комплекса, потребуется с десяток лет. Первая очередь – это всего лишь небольшая часть, процентов 15-20%, от того комплекса, который мы планируем построить».

Первая очередь «Фармасинтез-Хеми» предполагает строительство завода активных фармацевтических субстанций, который будет производить до 1 тысячи тонн продукции в год, и завода готовых лекарственных средств. Предприятие будет служить местом работы для двух тысяч человек. Предварительный объем инвестиций на строительство первой очереди оценивается в 10 миллиардов рублей. Отвечая на вопрос журналистов, Александр Кейко рассказал, что значительная часть средств будет направлена на закупку оборудования. Компания уже заключила ряд соглашений с немецкими и японскими производителями.

Что касается общего объема инвестиций по проекту, представители компании пока не готовы его озвучивать.

«Таких проектов немного в мире. Подобная инфраструктура есть в Китае, – сравнил Викрам Пуния, – она по площади занимает около сотни гектаров. С помощью правительства китайцы вложили в нее за 10-11 лет больше миллиарда долларов».

Фото Н.Понамаревой

Факторы выбора

В настоящее время компания «Фармасинтез» входит в ТОП-50 самых быстрорастущих компаний России, а заводы размещены по всей стране от Санкт-Петербурга до Уссурийска. В Приангарье уже работают два завода: в Иркутске и Братске.

Почему для столь масштабного проекта была выбрана площадка в Усолье-Сибирском? Отвечая на вопрос портала SIA.RU, Викрам Пуния пошутил: «Собака лает там, где она привязана. Компания «Фармасинтез» была основана в 1997 году в Иркутске, ее менеджмент и специалисты по технологиям с двадцатилетним стажем работают здесь. Создать такую инфраструктуру на новом месте – сложная задача, – продолжил он, – наличия хороших идей недостаточно, для их реализации нужны люди».

Кроме того, решающими факторами по выбору площадки стали стоимость электроэнергии и географическая близость Китая.

«Производство очень энергоемкое, – пояснил Викрам Пуния, – а тарифы на электричество в Иркутской области одни из самых конкурентоспособных. Это очень важно. Второе – мы будем производить фармацевтические субстанции, а ингредиенты для них делают в основном в Китае, – продолжил он. – Соответственно, близость к этой стране – еще один значимый фактор».

Губернатор Иркутской области Сергей Левченко напомнил, что первые встречи с руководством группы компаний «Фармасинтез» прошли два года назад на Петербургском международном экономическом форуме. «Викрам планировал такое предприятие разместить на территории Российской Федерации, – рассказал Сергей Левченко, – и мы предложили ему стать резидентом ТОР 'Усолье-Сибирское'. У города есть своя специфика: химическая, строительная и машиностроительная, – напомнил он, – и мы считаем нужным учитывать ее при размещении новых предприятий».

Фото Н.Понамаревой

Ставка на антибиотики

«Фармасинтез» занимается разработкой и производством лекарственных препаратов для лечения социально значимых заболеваний, таких как туберкулез, ВИЧ/СПИД, онкология, сахарный диабет, гепатит и заболевания крови.

Компания выполняет государственную программу импортозамещения: уже сейчас в ее портфеле присутствуют высококачественные аналоги зарубежных препаратов. Весной 2018 года компания «Фармасинтез» вошла в национальный реестр ведущих промышленных предприятий России.

«На новом заводе мы будем производить очень большое количество антибиотиков, – рассказал Викрам Пуния, – это будет не только сырье, но и готовые лекарственные средства. Сейчас доля нашей компании в производстве антибиотиков невелика, если посмотреть в масштабах страны, – рассказал Викрам Пуния, – но мы будем стараться довести ее 1/3. Это огромный объем – десятки миллионов упаковок готовых лекарственных препаратов».

Препараты будут выпускаться как в форме традиционных таблеток, капсул и стерильных препаратов, так и новейших лингвальных пленок, которые растворяются на языке в течение пары секунд, не уступая по эффективности инъекциям.

Нужны не только деньги

Как заметил Викрам Пуния, в одиночку ни «Фармасинтез», ни любая другая компания, не сделает такой проект. Предполагается, что в финансировании будут участвовать также банки и государственные фонды.

«10 миллиардов рублей – это не только наши собственные средства, – подтвердил Александр Кейко, – готовность оказать нам поддержку выразили ряд кредитных организаций и государственных фондов, которые поддерживают развитие промышленности в России и развитие фармацевтической промышленности в частности».

Фото Н.Понамаревой

Еще одним из наиболее серьезных вопросов при реализации такого масштабного проекта может оказаться нехватка квалифицированных кадров, и компания заблаговременно начала решать его. На первом этапе «Фармасинтез» планирует подготовить технологов, на втором – инженерный и технический персонал.

«В начале нам потребуются технологи и биотехнологи, – рассказал Александр Кейко. – Наша компания уже третий год ведет подготовку целевых специалистов в Санкт-Петербургском химико-фармацевтическом университете – ведущем профильном вузе страны. С 2018 года ежегодный набор в него составит 20 человек в год. Также мы взаимодействуем еще с двумя вузами в стране, в том числе с Иркутским государственным медицинским университетом».

Жилье для сотрудников

Кроме строительства заводов, в Усолье-Сибирском планируется строительство жилья для работников предприятия.

«Еще одно важное качество компании 'Фармасинтез' – они очень социально ориентированные, – отметил во время пресс-конференции Сергей Левченко. – Не все знают, что параллельно с производственным блоком мы будем закладывать еще и поселок для работников будущего предприятия. Сегодня большая редкость, когда компания заботится о жилье своих сотрудников, поэтому мы приветствуем создание такого предприятия и будем помогать, чтобы оно как можно быстрее вступило в строй».

Справка:

«Фармасинтез-Хеми» – крупнейший инвестиционный проект ГК «Фармасинтез». На территории города Усолья-Сибирского планируется создать фармацевтический промышленный технопарк, где будут располагаться административно-офисное здание, научный центр (R&D) с несколькими лабораториями, оснащенными самым современным оборудованием для реализации новых проектов по разработке и внедрению в производство оригинальных лекарственных средств, цеха опытного производства (Pilot Plants) для отработки технологий производства новых продуктов. Планируется создание коммунальной, транспортной и технологической инфраструктуры для резидентов технопарка. Также будут организованы зоны отдыха и спортивно-оздоровительный комплекс для сотрудников. Предварительный объем инвестиций: 10 миллиардов рублей.