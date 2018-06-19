В городе Братске ликвидирован пожар на промплощадке крупного предприятия

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В 10:30 утра 19 июня в пожарную охрану города Братска поступило сообщение о возгорании на территории предприятия. Как выяснилось позже, в отстойнике на промплощадке загорелись отходы химического производства. Пожар площадью 360 квадратных метров был потушен в 12:40.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, к тушению привлекались 52 человека и 17 единиц техники ведомственной пожарной охраны предприятия, федеральной противопожарной службы, в том числе пожарный поезд со станции «Вихоревка». Пожарные подразделения работали по повышенному номеру. В настоящее время специалисты устанавливают обстоятельства и ликвидируют последствия пожара. Наиболее вероятной причиной считают короткое замыкание электронасоса.

Начальник Главного управления МЧС России по Иркутской области Валентин Нелюбов: «Были организованы действия по охлаждению конструкций сооружения и пенная атака. На производство пожар не повлиял. Утечки отравляющих веществ не зафиксировано. Отделом государственного пожарного надзора города Братска и Братского района проводится проверка, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством».