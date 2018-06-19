Иркутская область — на третьем месте по реализации «майских» указов Президента РФ в сфере экономики

Иркутской области в мае текущего аналитики компании «Медиалогия» присвоили третье место среди российских регионов в рейтинге по реализации «майских» указов Президента России Владимира Путина в сфере экономики. Об этом сообщает пресс-служба Правительства Иркутской области.

Фото: irkobl.ru

В пояснении к опубликованному медиарейтингу говорится:

«Губернатор Сергей Левченко рассказал СМИ о проектах, которые представила Иркутская область на Петербургском международном экономическом форуме, объемах ожидаемых инвестиций в экономику региона, перспективах оздоровления Байкала. Известно, что подписано два соглашения: одно — с Международным инвестиционным банком (МИБ) и немецкой компанией Siemens о намерениях по комплексной модернизации и обеспечению инновационным оборудованием в системе здравоохранения. Второе соглашение подписано со Сбербанком. Оно определяет основы сотрудничества Правительства Иркутской области и Сбербанка в финансово-кредитной сфере в целях социально-экономического развития Приангарья. Это позволит развивать промышленное производство, агропромышленный комплекс, торговлю, туризм, электроэнергетику, транспорт, жилищное и инфраструктурное строительство на территории Иркутской области с целью увеличения валового регионального продукта».

Первое и второе места в майском медиарейтинге по реализации указов главы государства в сфере экономики заняли соответственно Московская и Тульская области.

Иркутская область также вошла в ТОП-10 регионов России по реализации «майских» указов Владимира Путина в социальной сфере. Здесь «Медиалогия» присвоила Приангарью шестое место.