1,3 млрд рублей потратят на создание дополнительных мест в ясельных группах Иркутской области в 2018 году

В Приангарье в 2018 году на создание дополнительных мест в ясельных группах муниципальных дошкольных образовательных учреждений будут израсходованы 1,3 млрд рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Приангарья со ссылкой на слова министра образования Иркутской области Валентины Перегудовой на совещании с замами мэров муниципальных образований региона по социальной работе по актуальным вопросам социальной политики. Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства Иркутской области Валентины Вобликовой.



Валентина Перегудова пояснила, что в Иркутской области доступность услуг дошкольного образования по данным федеральной системы показателей «электронная очередь» для возрастной группы до трех лет составляет 82,5%, в возрастной группе от трех до семи лет – 100%. В структуре общей очередности лидером выступает город Иркутск, в котором доля детей, состоящих в очереди, – 40% от общего количества детей, в Ангарске, Братске, Шелехове – 10%.

В настоящее время в регионе разработан комплекс мер, обеспечивающий в 2018 году ввод 1806 мест, в том числе за счет средств федерального бюджета 1264 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. В рамках реализации государственных программ Иркутской области предусматривается создание 1704 дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет в образовательных организациях за счет эффективного использования помещений и за счет поддержки муниципальных инициатив.

Валентина Перегудова уточнила, что в 2018 году осуществляется строительство семи объектов на 1437 мест в Жигаловском районе, в Иркутске, Ангарском городском округе, Свирске, Заларинском районе, из них три вводятся в этом году на 448 мест, в том числе 325 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет.

В рамках финансирования государственных программ Иркутской области в 2018 году приобретаются два здания в Боханском и Аларском районе на 153 места, в том числе 94 места для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Строятся три здания детских садов в Братске и Иркутске на 330 мест, в том числе 220 для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Ведется реконструкция трех зданий в Киренском, Ольхонском районах, в городе Усолье-Сибирское на 260 мест, в том числе 190 мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет, и выборочный капитальный ремонт в Черемхово с вводом дополнительных 20 мест.

В рамках государственной программы Иркутской области «Доступное жилье» на 2014 – 2020 годы» по подпрограмме «Повышение устойчивости жилых домов, основных объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах Иркутской области» на 2014-2018 годы» осуществляется строительство детского сада на 110 мест в Иркутске. По подпрограмме «Стимулирование жилищного строительства в Иркутской области» на 2014-2020 годы» осуществляется строительство двух объектов на 490 мест в Иркутске и Иркутском районном муниципальном образовании.

Кроме того, министерством образования Иркутской области осуществляется поддержка частных дошкольных образовательных организаций, например, в 2017 году субсидии выделены 17 частным дошкольным образовательным организациям на 2 272 воспитанника, объем финансирования из средств областного бюджета составил более 86 млн рублей. В 2018 в частных дошкольных образовательных организациях обучаются 2874 ребенка.