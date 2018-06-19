442 лифта заменят в домах Иркутской области в 2018 году

В 2018 году фонд капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) Иркутской области проводит в 157 МКД замену лифтового оборудования с истекшим сроком эксплуатации. Всео заменят 442 лифта. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заявление Кирилла Сороковикова, исполняющего обязанности генерального директора регионального фонда капремонта.

Как сообщили в фонде, начиная с февраля 2018 года, были заключены договоры подряда с крупными строительными компаниями, занимающимися производством, поставкой и ремонтом лифтового оборудования: ОАО «Щербинский лифтостроительный завод» и ООО «Мосрегионлифт», ООО «Звезда». По состоянию на 19 июня 2018 года поставка оборудования для монтажа с завода-производителя на объекты в городах Братск, Усть-Илимск, Железногорск-Илимский, Усть-Кут осуществлена в полном объеме.

Замена лифтового оборудования производится в восьми городах Приангарья: Иркутске (47 домов), Ангарске (34), Братске (27), Усолье-Сибирском (1), Саянске (5), Железногорске-Илимском (4), Усть-Куте (3), Усть-Илимске (36).

В Братске работы по монтажу лифтового оборудования завершены в 20 МКД – смонтировано 57 лифтов. В Усть-Илимске заменено 32 лифта в десяти домах, в Железногорске-Илимском – два лифта в двух домах, в Усть-Куте – два лифта в одном многоквартирном доме.

В Иркутск, Ангарск, Саянск, Усолье–Сибирское, в рамках первой и второй очереди осуществлена поставка 159 комплектов лифтового оборудования. В настоящее время работы выполняются в 13 домах Иркутска (41 лифт), в 17 домах Ангарска (39). В рамках второго этапа работ будет поставлено оборудование в количестве 64 единиц. По третьему этапу работ заказы на изготовление лифтов отправлены на завод-изготовитель, поставка ожидается в июле 2018 года.

В мае-июне 2018 года получены 93 таможенных декларации о соблюдении требований технического регламента Таможенного союза «Безопасность лифтов», которые переданы в управляющие компании городов для ввода оборудования в эксплуатацию. В настоящее время проводится приемка выполненных работ. Срок гарантийных обязательств составляет пять лет.

В соответствии с краткосрочным планом реализации в 2017-2019 годах Региональной программы капитального ремонта в 2018 году запланировано проведение капитального ремонта в 825 многоквартирных домах на общую сумму 4,7 млрд рублей.

Также специалисты Фонда совместно с представителями управляющих компаний, муниципалитетов и собственниками провели визуальное обследование состояния строительных конструкций и инженерных систем в многоквартирных домах, к ремонту которых приступят в 2019 году. Уже обследовано 168 домов. Составлены и подписаны акты визуального осмотра, подготовлены дефектные ведомости и локальные сметные расчеты по многоквартирным домам в городах Черемхове (34 дома), Нижнеудинске (19), Усолье-Сибирском (14), Бодайбо (17), Тайшете (18), Ангарске (17), Иркутске (12), Шелехове (12), Слюдянке (2), в поселках Залари (5), Улькан и Магистральный (15), с. Смоленщина (3).