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ВТБ запустил эквайринговое обслуживание в сети магазинов «МВидео»

19 июня 2018

ВТБ начал эквайринговое обслуживание сети магазинов бытовой техники и электроники «МВидео» по всей территории России. До конца года оборот по данному проекту может достичь 60 млрд рублей.

ВТБ принял на обслуживание все 427 магазинов сети «МВидео». Для клиентов доступны в том числе бесконтактные способы оплаты, включая системы Apple Pay, Samsung Pay и Google Pay. Помимо торговых точек, банк обеспечивает прием карт и на официальном сайте «МВидео». К оплате принимаются карты международных платежных систем, а также карты «Мир». 

ВТБ является одним из лидеров эквайринга в России. По результатам  2017 года банк нарастил оборот по данному направлению бизнеса на 40% - до 1,4 трлн рублей.

Среди крупнейших партнеров ВТБ — сети АШАН, «Лента», «Фамилия», «Декатлон»,  Группа «РЖД», сервисы «Яндекс» и MAIL.RU.


/ СИА /
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