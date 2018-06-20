Компания «Востсибуголь» третий раз подряд стала победителем конкурса «Лучшая организация Иркутска по развитию социального партнерства»

Компания «Востсибуголь», входящая в Еn+Group, заняла первое место в группе «Добыча полезных ископаемых» в конкурсе «Лучшая организация города Иркутска по развитию социального партнерства» по итогам 2017 года.

Всего в конкурсе приняли участие 73 компании и организации. Работа конкурсантов оценивалась по 20 критериям, характеризующим социальное партнерство. Среди них такие как: средняя заработная плата сотрудников, индексация заработной платы, затраты предприятия на оздоровление и отдых, улучшение условий и охрана труда, финансирование спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий, деятельность по переподготовке и повышению квалификации кадров.

«Главной ценностью компании является наш сплоченный коллектив, – отметил генеральный директор ООО «Компания «Востсибуголь» Евгений Мастернак. – И, естественно, мы делаем все возможное для сотрудников, которых высоко ценим и уважаем. В 2017 году заработная плата в компании увеличилась на 5,5%, объем выплат социального характера на одного сотрудника составил более 35 000 рублей в год. Затраты на мероприятия по улучшению условий и охраны труда на одного сотрудника составили более 33 000 рублей».

О компании «Востсибуголь»

«Востсибуголь» – крупнейшая угледобывающая компания в Иркутской области. Является основным поставщиком угля для нужд энергетики и ЖКХ региона. Ведет добычу угля открытым способом в Иркутской области, Красноярском и Забайкальском краях, республиках Хакасия и Тыва. Запасы угля компании превышают 1,2 млрд т, добыча в 2017 году – 14,3 млн т. География поставок КВСУ включает около 30 направлений.