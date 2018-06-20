200 млн рублей компенсируют аграриям Иркутской области за приобретение ГСМ

200 млн рублей будет направлено из бюджета Иркутской области на компенсацию части затрат на приобретение горюче-смазочных материалов (ГСМ) аграриям Приангарья. Об этом сообщили в пресс-службе Правительства Иркутской области со ссылкой на губернатора Сергея Левченко.

Глава региона отметил, что такое решение вызвано резким повышением цен на топливо в период проведения весенне-полевых работ. Мелкооптовая цена нефтепродуктообеспечения на рынке ГСМ по дизельному топливу за тонну по сравнению с прошлым годом выросла на 128,4%, на 114,3% произошел рост за тонну бензина Аи-92. Повышение цен на топливо привело к удорожанию общих затрат на проведение весенне-полевых работ. Кроме того, прогнозные данные показали, что осенью увеличатся затраты на уборочную кампанию.

– Весенне-полевые работы аграрии были вынуждены проводить на кредитных ресурсах и займах. Уже тогда звучали цифры, что около 200 млн рублей нужно было бы дотировать, чтобы провести сельхозкампанию в этом сезоне. Я дал поручение министерству финансов и министерству сельского хозяйства региона, чтобы они отработали в пределах существующих ассигнований на сельское хозяйство дотацию в 200 млн рублей на компенсацию повышения цены на ГСМ. Позже осенью мы будем это компенсировать из общих бюджетных доходов, – подчеркнул Сергей Левченко.

Как сообщил министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков, новая мера поддержки будет направлена, прежде всего, для помощи субъектам малого и среднего предпринимательства.

– Мы сделаем соответствующие изменения в госпрограмму и нормативные документы в максимально коротки сроки и к началу уборочной кампании к 1 сентября эти средства будут направлены сельхозтоваропроизводителям, – сказал Илья Сумароков.

Напомним, в мае текущего года глава региона направил письмо на имя Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрия Медведева, в котором приводился анализ роста цен в регионе на топливо в период проведения весенне-полевых работ.