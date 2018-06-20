48 пожаров действуют в Иркутской области, 9 из них локализованы

19 июня на землях лесного фонда в Иркутской области ликвидировано 16 пожаров на общей площади 322,7 га. Пять очагов потушено в Усть-Илимском районе, по два – в Иркутском, и Киренском районах, по одному – в Боханском, Усольском, Усть-Удинском, Заларинском, Братском, Тайшетском и Жигаловском районах. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Правительства со ссылкой на данные Иркутскавиалесоохраны.

В локализованное состояние перешло девять пожаров, распространение огня остановлено на общей площади 486 га, из которых 69 га – не покрытые лесом: два таких очага в Усть-Кутском районе, по одному – в Боханском, Жигаловском, Братском, Чунском, Катангском, Киренском и Усть-Илимском районах.

По состоянию на утро 20 июня в области действую 13 пожаров на общей площади 208 га: три возгорания – в Катангском районе, по два – в Усть-Кутском и Усть-Илимском районах, по одному – в Жигаловском, Иркутском, Киренском, Чунском, Мамско-Чуйском и Нижнеилимском районах.

В зоне космомониторинга находятся 26 природных пожаров, все они возникли из-за гроз. Их общая площадь составляет 25 571 га, покрытый лесом, и 3 642 га не лесной территории: 16 очагов – в Бодайбинском районе, семь – в Катангском, три – в Мамско-Чуйском районе. В отношении этих пожаров областной комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности принято решение о закрытии. Обслуживается один такой очаг, действующий в 11 км от Бодайбо, там работает отряд сотрудников лесной охраны.

Сегодня чрезвычайный – пятый – класс пожарной опасности установился на территории Казачинско-Ленского, Зиминского и Балаганского районов. Высокий – четвертый – класс – в Катангском, Жигаловском, Заларинском, Киренском, Усть-Кутском, Качугском, Эхирит-Булагатском и Братском районах. Напоминаем, что при такой степени пожароопасности гражданам запрещено посещение лесов.