В Иркутске по улице Мухиной ограничат движение транспорта

С 25 июня по 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Мухиной в районе дома № 17, сообщают в администрации Иркутска.
На этом участке будут вести аварийные работы на сетях водопровода.
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Новости
В Иркутске по улице Мухиной ограничат движение транспорта20 июня 2018
С 25 июня по 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Мухиной в районе дома № 17, сообщают в администрации Иркутска.
На этом участке будут вести аварийные работы на сетях водопровода.
/ СИА /
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