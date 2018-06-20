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В Иркутске по улице Мухиной ограничат движение транспорта

20 июня 2018

С 25 июня по 12 июля будет ограничено движение транспорта по улице Мухиной в районе дома № 17, сообщают в администрации Иркутска.

На этом участке будут вести аварийные работы на сетях водопровода.


/ СИА /
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