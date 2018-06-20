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В финал конкурса стартапов Сбербанка вышли 35 команд

20 июня 2018

Сбербанк и бизнес-инкубатор Высшей школы экономики завершили предпоследний этап отбора проектов в рамках корпоративного акселератора SberUp. Из 60 ранее отобранных проектов жюри допустило к предпоследнему этапу Акселератора 35 команд. Они продолжат борьбу за право представить свой проект топ-менеджерам Сбербанка и венчурным инвесторам.

Всех полуфиналистов в течение нескольких недель готовили эксперты из ВШЭ — стартаперы анализировали рынок, чтобы доказать востребованность своих идей, наличие рынков и спроса. Обучение участников акселератора Сбербанка проходит дистанционно, в формате лекций, вебинаров и индивидуальной работы с трекерами. При этом члены команд могут в любую минуту запросить консультацию у любого трекера по нужной теме.

35 команд, которые прошли в основной акселератор, будут в течение семи недель работать над минимально жизнеспособным продуктом (MVP) своего предприятия и привлечением первых пользователей. MVP будет представлен в финале на демонстрационном дне 3 августа. По итогам жюри из топ-менеджеров Сбербанка выберет для инвестиций самые сильные проекты. Команды лучших стартапов смогут получить для дальнейшего развития до 10 млн рублей.

«Мы рады, что можем помочь реализации проектов (а значит — и огромного интеллектуального потенциала) наших сотрудников, — отметил первый заместитель Председателя Правления Сбербанка России Лев Хасис. — При этом мы продолжаем двигаться в уже выбранном нами стратегическом направлении — к созданию экосистемы. Уверен, что стартапы, прошедшие экспертный отбор, получат поддержку Сбербанка и будут иметь хорошие шансы стать ее элементами».


/ СИА /
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