Памятные монеты мундиаля можно получить в Ростовском филиале Связь-Банка

20 и 26 июня, в дни проведения отборочных игр Чемпионата мира по футболу 2018 в Ростове-на-Дону, Ростовский филиал Связь-Банка примет участие в акции по обмену денег на памятные монеты и банкноты, организованной Центральным Банком России.

Акция будет проходить в центральном офисе Связь-Банка в Ростове-на-Дону на улице Суворова, д.61 с 9.00 до 16.00. В течение дня один человек может при обмене получить одну памятную банкноту номиналом 100 рублей и одну памятную 25-рублевую монету с официальной символикой Чемпионата.