Промсвязьбанк поддержал форум «Территория бизнеса — территория жизни» в Ульяновске

В Ульяновске на территории гостиничного комплекса «Империал Клаб Делюкс» состоялся всероссийский форум «Территория бизнеса — территория жизни» и открытый региональный этап национальной премии «Бизнес Успех». Промсвязьбанк презентовал фотовыставку «Бизнес в объективе», на которой были представлены фотографии ульяновских предпринимателей.

В открытии выставки приняли участие вице-президент Промсвязьбанка Роман Гаврилов, руководитель корпорации развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области Руслан Гайнетдинов, президент «Опоры России» Александр Калинин.

«Сегодня мы представили проект «Бизнес в объективе», в котором приняли участие 10 реальных предпринимателей Ульяновской области. Он направлен на популяризацию предпринимательства и активного участия в экономической жизни страны. Проект показывает истории успеха малого и среднего бизнеса и повседневную жизнь тех, кто принял решение заниматься собственным бизнесом. Наша выставка существует уже 4 года, и за это время мы успели рассказать про предпринимательский путь более чем 600 россиян, живущих и работающих по всей России, от Калининграда до Владивостока. «Бизнес в объективе» полностью соответствует миссии форума, и мы верим, что малый бизнес имеет исключительное значение для экономики страны», — сказал вице-президент Промсвязьбанка Роман Гаврилов.

Форум «Территория бизнеса — территория жизни» проходит в российских регионах, и его главная цель -- найти лучшие примеры развития бизнеса и помочь предпринимателям реализовать смелые проекты. В Ульяновске такое мероприятие состоялось впервые.

«Главная цель форума — собрать на одной площадке предпринимателей, финансистов, банкиров, журналистов, представителей власти и общественных организаций для обсуждения и решения накопившихся проблем развития МСБ, нетворкинга, обмена опытом. Такие мероприятия в режиме реального времени помогают решить проблемы бизнеса, принять эффективные решения и создать пространство, где люди дела создают новую бизнес-реальность», — убежден региональный директор ОО «Димитровградский» Промсвязьбанка Владимир Трифонов.

В рамках национальной премии «Бизнес-Успех» были определены победители, которые в течение дня презентовали свои проекты в формате кейс-конференции. Промсвязьбанк в числе других членов жюри принял участие в голосовании и наградил Ольгу Дмитриеву, управляющего партнера Нагаткинского перерабатывающего комбината, в номинации «Лучший производственный проект», и Виталия Тенькова, владельца компании Дезцентр, в номинации «Лучший молодежный проект».