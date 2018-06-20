Новости

Банк УРАЛСИБ предлагает рефинансирование ипотеки по паспорту

20 июня 2018

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Теперь для получения одобрения Банка по заявке на рефинансирование ипотечного кредита, полученного в другом банке, достаточно предоставить паспорт и заполнить заявление-анкету на кредит. Документы, подтверждающие занятость и доход, не требуются.

Ставка по кредиту – от 9,5% годовых в рублях.

В рамках рефинансирования ипотеки сторонних банков в УРАЛСИБе можно дополнительно рефинансировать другие имеющиеся кредиты (автокредиты, потребительские кредиты, задолженность по кредитным картам), объединив их в один кредит, а также получить наличные денежные средства на потребительские цели.

Ознакомиться с полными условиями ипотечного кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

Предложения месяца:

Солид Банк. Кредит "Рефинансирование кредитов других банков".
Сумма кредита от 35 000  до 3 000 000 рублей  от 13 месяцев до 5 лет. Ставка от 10.99% годовых
Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании