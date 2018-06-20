Банк УРАЛСИБ предлагает рефинансирование ипотеки по паспорту

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования ипотечных кредитов сторонних банков. Теперь для получения одобрения Банка по заявке на рефинансирование ипотечного кредита, полученного в другом банке, достаточно предоставить паспорт и заполнить заявление-анкету на кредит. Документы, подтверждающие занятость и доход, не требуются.

Ставка по кредиту – от 9,5% годовых в рублях.

В рамках рефинансирования ипотеки сторонних банков в УРАЛСИБе можно дополнительно рефинансировать другие имеющиеся кредиты (автокредиты, потребительские кредиты, задолженность по кредитным картам), объединив их в один кредит, а также получить наличные денежные средства на потребительские цели.

Ознакомиться с полными условиями ипотечного кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ»