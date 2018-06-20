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Солид Банк продолжает кредитовать бюджетников на льготных условиях

20 июня 2018

Солид Банк продлил акцию по кредиту "Бюджетный" с фиксированной ставкой 12% годовых. 

Оформить кредит со ставкой 12% годовых могут работники бюджетной сферы, госслужащие, сотрудники силовых структур и военные пенсионеры. Кроме вышеперечисленных категорий клиентов данная программа кредитования доступна для работников более 1000 предприятий по всей стране. Уточнить, входит ли компания, в которой вы работаете, в реестр организаций, чьим сотрудникам доступно льготное кредитование, можно на сайте банка.

Сумма кредита от 30 000 руб. до 1 500 000 руб., срок от 13 мес. до 5 лет. 

Подать заявку на кредит можно, обратившись в офис банка, либо заполнив форму на сайте

Спешите, предложение действует до 1 августа 2018 г.!


/ СИА /
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Выгода кредита: до 800 000 рублей - без обеспечения.
Акция: период проведения акции до 01 августа 2018 года, включительно!

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