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Виновник смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске отправится в колонию

20 июня 2018

Вынесен обвинительный приговор в отношении водителя «Порше Кайен», устроившего ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 10 декабря 2017 года. В результате аварии погибли два пассажира автомобиля «Нива», в которую врезался «Порше», еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подсудимый приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

Напомним, 10 декабря 2017 года водитель автомобиля «Порше Кайен» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-212140». Испугавшись ответственности, он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В результате дорожного инцидента двое пассажиров отечественного транспортного средства погибли, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.


<p>Фото: vk.com/irkdtp</p> <p>Фото: vk.com/irkdtp</p>
/ СИА /
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