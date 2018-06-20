Виновник смертельного ДТП на плотине ГЭС в Иркутске отправится в колонию

Вынесен обвинительный приговор в отношении водителя «Порше Кайен», устроившего ДТП на плотине ГЭС в Иркутске 10 декабря 2017 года. В результате аварии погибли два пассажира автомобиля «Нива», в которую врезался «Порше», еще одному пассажиру причинен тяжкий вред здоровью.

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Октябрьский районный суд Иркутска признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного по ч. 6 ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». Подсудимый приговорен к 3 годам 10 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. Кроме того, мужчину лишили права управлять транспортными средствами в течение трёх лет. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Напомним, 10 декабря 2017 года водитель автомобиля «Порше Кайен» допустил выезд на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Лада-212140». Испугавшись ответственности, он скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан сотрудниками полиции. В результате дорожного инцидента двое пассажиров отечественного транспортного средства погибли, водитель и еще один пассажир получили телесные повреждения.