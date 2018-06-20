В Иркутске открыли общественный пляж

Фото: 38.mchs.gov.ru

Единственный общественный пляж города Иркутска прошел освидетельствование государственными инспекторами по маломерным судам. Место массового отдыха признано безопасным и отвечает всем требованиям, предъявляемым к пляжам. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Место купания огорожено буйками, дно обследовано спасателями, выставлены запрещающие знаки и информационные стенды. В наличии имеется спасательное оборудование, в двух зонах отдыха и купания организовано дежурство обученных спасателей.

Главный государственный инспектор Иркутской области по маломерным судам Дмитрий Миронов сообщил, что глубина в предназначенной для купания зоне достигает шести метров и напомнил о правилах безопасного отдыха на пляже:

– Опасно купаться в недостаточно прогретой воде, в состоянии алкогольного опьянения, вне видимости спасателей. Заплывать за буйки запрещено. Маломерным судам нельзя пересекать границу зоны купания людей. Ни в коем случае нельзя оставлять без присмотра малолетних детей.