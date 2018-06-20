Открытие колеса обозрения в Иркутске... снова перенесли

Открытие колеса обозрения на острове Конный в Иркутске перенесли с 20 июня на неопределённый срок из-за необходимости благоустройства территории. Об этом 20 июня сообщил генеральный директор компании-инвестора «Планета» Артём Цыденов.

По его словам, сейчас активно ведется благоустройство на территории аттракциона. Проект утверждён архитектором города. Испытания колеса обозрения успешно прошли 5 июня.

Сроки запуска аттракциона, даже приблизительные, Артём Цыденов назвать затруднился.

Напомним, изначально колесо обозрения планировали запустить 31 декабря, однако позже дату перенесли на 2 июня, приурочив ко Дню города, затем срок перенесли на День России 12-го июня, после – на 20-е июня.