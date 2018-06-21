ВЦИОМ: 66% россиян в режиме сбережения, а 30% хотят забрать деньги из банков

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование на тему потребительского и кредитного доверия россиян, их отношения к банковским вкладам.

Опрос показал, что с начала 2018 года индексы потребительского и кредитного доверия стагнируют, однако в целом сегодня ситуация выглядит оптимистичнее, чем два-три года назад.

Майское значение индекса потребительского доверия (41 п.) выше результатов аналогичных периодов 2015-2016 гг. (33-34 п.), однако уступает докризисному показателю июня 2014 г. (52 п.), показывают результаты исследования. Уже более четверти граждан (29%) оценивают нынешнее время как благоприятное для крупных покупок. Однако половина (52%), всё ещё настроена скептически.

В отношении кредитования россияне сегодня настроены более позитивно, чем пару лет назад: соответствующий индекс составляет 30 п. (в мае 2017 г. – 26 п., в мае 2016 г. – 20 п.). При этом большинство опрошенных (67%) по-прежнему не считают возможным в настоящее время рассматривать вопрос о получении крупных займов. Обратного мнения придерживаются 18% респондентов.

Отношение россиян к банкам с начала 2018 года достаточно стабильно: так, с января по май 2018 г. доля респондентов, считающих вариант вклада на счет лучшим вариантом распоряжения свободными средствами, составляет 45-51%, непосредственно в мае – 48%. В мае 2015-2016 гг. показатели были ниже. О том, что лучше забрать деньги из банка, сегодня говорят 30% опрошенных.

Две трети россиян (66%) ориентированы на сберегательное поведение – они говорят о необходимости сократить повседневные расходы (в последние пять месяцев эта доля колебалась в пределах 61-68%, три года назад она составляла 62%). Напротив, быстрее потратить зарплату или пенсию считают целесообразным 25%.

Справка:

Индекс потребительского доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для совершения крупных покупок. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас – хорошее время, чтобы делать крупные покупки, или нет?» Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, «Затрудняюсь ответить» – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для крупных приобретений.

Индекс кредитного доверия показывает, насколько благоприятным россияне считают нынешнее время для кредитования. Индекс строится на основе вопроса: «Как Вы думаете, сейчас хорошее время, чтобы брать кредиты, или нет?». Ответу «Скорее хорошее» присваивается коэффициент 0,9, ответу «Скорее плохое» – 0,1, «Затрудняюсь ответить» – 0,5. Индекс измеряется в пунктах и может колебаться в пределах от 10 до 90. Чем выше значение индекса, тем более благоприятным россияне считают текущий момент для взятия кредита.