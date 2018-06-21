Хотим вдвое больше. Всего 4% россиян согласны получать фактическую пенсию.

Исследовательский холдинг Ромир выяснил материальные ожидания россиян относительно размера своих будущих пенсий и желание продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста.

Результаты исследования показали, что пятая часть респондентов (21%) считают, что ежемесячный объем выплат при выходе на заслуженный отдых должен находиться в диапазоне 15-20 тыс. руб. Треть россиян (32%) устроила бы пенсия в размере 20-25 тыс. руб. Чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан полагают, что для сохранения достойного качества жизни на пенсии им необходима сумма свыше 40 тыс. рублей в месяц. С тем, что объективный уровень пенсии может находиться в пределах 10-15 тыс. руб. согласились всего 4% россиян.

Таким образом, средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают как «минимально необходимый в месяц», составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня (13,3 тыс. рублей по данным Росстата в апреле 2018 года).

Стоит отметить, что аппетиты наших соотечественников не такие уж завышенные. Так, например, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. рублей. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции.

Еще один вопрос исследования касался желания россиян продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста. Согласно полученным результатам, такое желание выразили около трети россиян (30%). Доля тех, кто отрицательно относятся к идее работать на пенсии, составила 37%. Причем женщин, мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, больше, чем мужчин: 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%) пока еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18-24 года такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).

Основная причина, по которой россияне, несмотря на наступление пенсионного возраста, готовы продолжать трудиться – убежденность, что на качественную жизнь пенсионных денег не хватит. С мыслью о том, что на одну пенсию не проживешь, согласны 79% респондентов из числа тех, кто не намерен завершать трудовую карьеру. Треть активно настроенных граждан (34%) готова продолжать работать просто из-за того, что не любит сидеть, сложа руки, а каждый пятый (21%) чувствует своим долгом материально помогать семье и детям.

Основной же причиной нежелания работать на пенсии является плохое самочувствие и усталость. Этот ответ выбрали почти половина (47%) респондентов из числа тех, кто продолжать работать на пенсии не планирует. Другим мотивом для отказа от трудовой деятельности на пенсии стало желание посвятить себя путешествиям и безмятежному отдыху – такой ответ дали 43% респондентов. Примечательно, что это мнение преобладает в молодежной аудитории – 82% опрошенных в возрасте 18-24 года указали такой ответ. Наконец, 32% опрошенных предпочли бы ухаживать за внуками, а не ходить на работу.

Президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин комментирует:

– Двукратный разрыв между желаемым уровнем пенсии и реальным – это серьёзный вызов. Обеспеченная старость важнейший маркер, влияющий на индексы благополучия государств. Увеличение пенсионных выплат – одна из задач утверждённой правительством пенсионной реформы, а наше исследование даёт представление об ожиданиях населения. В идеале – фактические показатели должны совпасть с этими ожиданиями.