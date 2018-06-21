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Хотим вдвое больше. Всего 4% россиян согласны получать фактическую пенсию.

21 июня 2018

Исследовательский холдинг Ромир выяснил материальные ожидания россиян относительно размера своих будущих пенсий и желание продолжать трудовую деятельность после достижения пенсионного возраста. 

Результаты исследования показали, что пятая часть респондентов (21%) считают, что ежемесячный объем выплат при выходе на заслуженный отдых должен находиться в диапазоне 15-20 тыс. руб. Треть россиян (32%) устроила бы пенсия в размере 20-25 тыс. руб. Чуть больше четверти опрошенных (28%) претендуют на пенсионные выплаты объемом в 25-40 тыс. руб. в месяц. 14% граждан полагают, что для сохранения достойного качества жизни на пенсии им необходима сумма свыше 40 тыс. рублей в месяц. С тем, что объективный уровень пенсии может находиться в пределах 10-15 тыс. руб. согласились всего 4% россиян. 

Таким образом, средний размер пенсионных выплат, который россияне оценивают как «минимально необходимый в месяц», составляет 27,9 тыс. рублей. Это более чем в два раза превосходит средний уровень пенсии, получаемой в РФ пожилыми людьми сегодня (13,3 тыс. рублей по данным Росстата в апреле 2018 года).

Стоит отметить, что аппетиты наших соотечественников не такие уж завышенные. Так, например, в 2012 году при проведении похожего опроса в среднем сумма желаемой пенсии определялась респондентами в размере 20,8 тыс. рублей. С тех пор накопленная инфляция составила более 45%. То есть запросы россиян на пенсионные выплаты даже не превосходят уровня официальной инфляции. 

<p>Источник: romir.ru</p>

Источник: romir.ru

Еще один вопрос исследования касался желания россиян продолжать трудиться после наступления пенсионного возраста. Согласно полученным результатам, такое желание выразили около трети россиян (30%). Доля тех, кто отрицательно относятся к идее работать на пенсии, составила 37%. Причем женщин, мечтающих о спокойном отдыхе без трудовых будней, больше, чем мужчин: 42% против 32% соответственно. Четверть россиян (26%) пока еще не задумывались о том, чем они будут заниматься по достижении пенсионного возраста. Закономерно, что в возрастной группе 18-24 года такую позицию выбрали более половины опрошенных (52%).

Основная причина, по которой россияне, несмотря на наступление пенсионного возраста, готовы продолжать трудиться – убежденность, что на качественную жизнь пенсионных денег не хватит. С мыслью о том, что на одну пенсию не проживешь, согласны 79% респондентов из числа тех, кто не намерен завершать трудовую карьеру. Треть активно настроенных граждан (34%) готова продолжать работать просто из-за того, что не любит сидеть, сложа руки, а каждый пятый (21%) чувствует своим долгом материально помогать семье и детям. 

Основной же причиной нежелания работать на пенсии является плохое самочувствие и усталость. Этот ответ выбрали почти половина (47%) респондентов из числа тех, кто продолжать работать на пенсии не планирует. Другим мотивом для отказа от трудовой деятельности на пенсии стало желание посвятить себя путешествиям и безмятежному отдыху – такой ответ дали 43% респондентов. Примечательно, что это мнение преобладает в молодежной аудитории – 82% опрошенных в возрасте 18-24 года указали такой ответ. Наконец, 32% опрошенных предпочли бы ухаживать за внуками, а не ходить на работу. 

<p>Источник: romir.ru</p>

Источник: romir.ru

Президент исследовательского холдинга Ромир Андрей Милехин комментирует: 

– Двукратный разрыв между желаемым уровнем пенсии и реальным – это серьёзный вызов. Обеспеченная старость важнейший маркер, влияющий на индексы благополучия государств. Увеличение пенсионных выплат – одна из задач утверждённой правительством пенсионной реформы, а наше исследование даёт представление об ожиданиях населения. В идеале – фактические показатели должны совпасть с этими ожиданиями.


<p>Источник: romir.ru</p> <p>Источник: romir.ru</p>
/ СИА /
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