Абонентам «Билайн» стала доступна онлайн-карта Альфа-Банка

Альфа-Банк и «ВымпелКом» (бренд «Билайн») объявили о выпуске онлайн-карты «Билайн», которая теперь доступна пользователям приложения «Мой Билайн». Онлайн-карта выпускается мгновенно и подходит для удобных и безопасных онлайн или офлайн-платежей. Например, для оплаты услуг сотовой связи в приложении «Мой Билайн», покупок в интернет-магазинах или ресторанах. Выпуск и обслуживание карты бесплатны.

Карту можно получить в приложении «Мой Билайн». Для этого необходимо установить или войти в приложение, перейти в раздел «Финансы» и выбрать опцию «Моя Онлайн карта». После этого необходимо ввести номер мобильного телефона, ознакомиться и согласиться офертой и нажать на кнопку «Выпустить Карту». Карта выпускается мгновенно после принятия оферты и сразу готова к использованию.

Пополнить баланс карты можно со счета телефона или переводом с другой карты*. Проверить баланс карты и получить информацию о реквизитах, остатке средств и последних операциях можно в специальном разделе приложения «Мой Билайн». Пользователям карты также доступно смс-информирование по всем совершенным операциям.

Джордж Хелд, вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса ПАО «ВымпелКом»: «Сегодня пользователи ценят простоту и удобство в работе с любыми сервисами. Совместно с нашим давним партнером Альфа-Банком мы делаем банковские услуги более доступными и, что важнее, более безопасными. Я уверен, что это решение значительно повысит доступность новых платежных технологий для наших абонентов и откроет новые возможности для развития финансовых сервисов».

«Мгновенный выпуск, безопасность платежей, удобство использования – эти и другие преимущества онлайн карты теперь стали доступны и клиентам «Билайн». Чтобы получить безопасный и удобный платежный инструмент не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, достаточно просто установить приложение», - прокомментировал руководитель Блока «Розничный Бизнес» Альфа-Банка Майкл Тач. - В ближайшее время мы предложим целый ряд сервисов, которые сделают взаимодействие с финансовыми продуктами еще проще и удобнее».

Оплатить покупки в интернете виртуальной Картой Билайн можно везде, где принимаются карты платежной системы MasterCard. А в рознице там, где доступны бесконтактные платежи по технологии NFC и MST с помощью мобильных платежных систем Apple Pay, Android Pay или Samsung Pay.

С подробной информацией можно ознакомиться на сайте «Билайна»: https://beeline.ru/customers/pomosh/pay/sposoby-oplaty/online-card/

Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2017 года согласно данным финансовой отчетности (МСФО) совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 44,7 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 28,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 6,4 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2017 год составила 798 млн. долларов США.

По состоянию на 31 декабря 2017 года в Альфа-Банке обслуживается более 420 тыс. корпоративных клиентов и 14,3 млн физических лиц. В Москве, регионах России и за рубежом открыто 762 отделений и филиалов, в том числе дочерний банк в Нидерландах и финансовые дочерние компании в Великобритании и на Кипре.

Альфа-Банк - официальный Европейский банк Чемпионата мира FIFA 2018™ и Кубка Конфедераций FIFA 2017. С момента своего основания в 1990 г. банк известен поддержкой масштабных культурных мероприятий. При содействии Альфа-Банка Россию посетили всемирно известные зарубежные музыканты. Также Альфа-Банк является организатором ежегодного фестиваля современной музыки и технологий AlfaFuturePeople.