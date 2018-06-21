Наталия Орлова: "Главным риском я считаю новые санкции"

Ситуацию в экономике комментирует Наталия Орлова, руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-Банка.

Почему сегодня рубль резко снижается?

– Ослабление рубля соответствует общей тенденции выхода капиталов из стран развивающихся рынков на фоне опасений по поводу повышения ставки ФРС и роста рисков торговых войн. В целом, можно говорить, что после успешного роста рынков в 2017 сейчас инвесторы по всему миру предпочитают занимать выжидательную позицию.

Какое влияние оказали новые заявления Трампа о новых пошлинах против Китая (товары на сумму $200 млрд)?

– Очевидно, что президент США не склонен снижать градус напряженности в отношении Китая и, помимо новых заявлений о торговых ограничениях, на повестке дня также обсуждение ограничений на инвестирование китайских капиталов в экономику США, что грозит рынкам дальнейшим ухудшением настроений. Кроме того, действия Трампа направлены не только против Китая, а против большого числа торговых партнеров США, поэтому изменения в конфигурации международных потоков торговли могут иметь крайне негативные последствия для очень большого числа стран, и именно это заставляет рынки нервничать. С другой стороны, вспоминая действия Д.Трампа на переговорах по Северной Кореи, нельзя исключать, что в какой-то момент он может найти способ для неожиданного компромисса, что может привести к быстрому изменению настроений рынков.

Стоит ли ждать в таких условиях дальнейшего снижения рубля и других валюты развивающимся стран?

– Курс рубля сильно ослаб уже с апреля. Цены на нефть остаются высокими, что дает российской валюте определенную защиту. На мой взгляд, потенциал ослабления пока выглядит ограниченным. Главным риском я считаю новые санкции: как было видно в апреле, это провоцирует выход кризиса на новые уровни.