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Более 500 тысяч рублей задолженности по зарплате взыскано с организаций в Иркутской области

21 июня 2018
Фото: r38.fssprus.ru

В Иркутской области приставы в ходе рейда взыскали 551 тысячу рублей задолженности по зарплате с предприятий региона.Как сообщает пресс-служба УФССП по Иркутской области, в ходе рейда было отработано около 400 исполнительных документов. На месте взыскано 551 тысяч рублей.

В рамках 132 исполнительных производств должникам вручены предупреждения об уголовной ответственности, предусмотренной статьей 315 УК РФ – неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта. Составлено шесть административных протоколов.

Сегодня в УФССП на исполнении находится одна тысяча исполнительных документов о взыскании заработной платы на сумму 97 млн рублей. С начала текущего года взыскано 128,6 млн рублей, что на 50,5 млн рублей больше, чем в аналогичном периоде прошлого года.


/ СИА /
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