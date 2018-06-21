"Северный десант", генеральным партнером которого выступает "Иркутская нефтяная компания", добрался до Якутии

После концерта в Алексеевке, участники культурного проекта "Северный десант" отправились в путь по Лене до города Ленска, что в соседней Якутии. Путь занял двое суток, во время которых столичные гости и остальные "десантники" любовались заповедной красотой речных пейзажей, напоминающих антураж легендарных кинокартин "Тени исчезают в полдень", "Угрюм-река", "Сибириада" и т.п.

Теплоход "Берегиня" Киренского речного порта доставил "Северный десант" в Ленск к трем часам дня 19 июня. Гостей в Ленске встретили как полагается - хлебом-солью, который преподнесли две девушки: русская и якутка, как символ дружбы двух великих народов на этой земле.

В тот же день состоялся творческий вечер, прошедший с огромным успехом и при аншлаге. Зал был заполнен до отказа. По окончании зрители говорили "спасибо" и просили приезжать еще. Такую же просьбу официально высказали представители администрации Ленска от имени всех жителей города. На следующий день артисты провели мастер-классы для работников культуры и всех желающих, а затем участники "Северного десанта" встретились с представителями местных СМИ.

Следующим пунктом остановки "Северного десанта" стал поселок Тас-Юрях, где в среду вечером также состоялся творческий вечер для местных жителей и работников Иркутской нефтяной компании, которые разрабатывают тут месторождение нефти. Затем "десантники" отправились в город Мирный, где состоятся заключительные мероприятия "Северного десанта" в этом году.

Организаторы выражают огромную благодарность генеральному директору Киренского речного порта Николаю Трифонову и всему коллективу предприятия за предоставленный для великолепного путешествия по Лене теплоход "Берегиня", который на эти дни стал настоящим уютным домом для всех участников проекта.

"Северный десант" - культурный проект, во время которого группа известных артистов театра и кино посещает отдаленные города и поселки Иркутской области с творческими встречами, мастер-классами и концертами. В этом году в маршрут "Северного десанта" включены несколько объектов на территории соседней Якутии. Генеральным спонсором и партнером "Северного десанта" является ООО "Иркутская нефтяная компания".

Проект реализуется при поддержке правительства и Законодательного собрания Иркутской области. Девиз проекта: "Край земли - как центр России".