Вице-премьер Правительства РФ Алексей Гордеев представил коллективу АО «Россельхозбанк» нового Председателя Правления

20 июня 2018 года в головном офисе АО «Россельхозбанк» Заместитель Председателя Правительства РФ Алексей Гордеев, при участии Министра сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрия Патрушева, представил коллективу АО «Россельхозбанк» нового Председателя Правления – Бориса Листова, вступившего в должность 14 июня 2018 года.

Алексей Гордеев отметил значительный вклад Россельхозбанка в развитие АПК и выразил уверенность в том, что Банк сохранит темпы кредитования сельхозпроизводителей, содействуя реализации государственной политики в отрасли.

«Сегодня агропромышленный комплекс по праву остается одним из основных драйверов развития экономики. Важно и в дальнейшем наращивать объемы производства и переработки сельскохозяйственной продукции, увеличивать объемы ее экспорта, а также обеспечивать продовольственную безопасность страны, и кредитная поддержка имеет здесь первостепенное значение», – подчеркнул Алексей Гордеев.

«Уже 18 лет Россельхозбанк эффективно выполняет задачи, возложенные на него акционером, являясь активным участником ключевых государственных программ финансирования агропромышленного комплекса. Уверен, что Банк сохранит набранные темпы работы, что укрепит позиции сельскохозяйственной отрасли в экономике», – отметил Дмитрий Патрушев.

«Всего за время работы Банка сельхозпроизводителям было направлено 4 млн кредитов на сумму 6,3 трлн рублей. При этом только с начала текущего года мы выдали заемщикам отрасли более 433 млрд рублей. Особое внимание мы уделяем реализации механизма льготного кредитования – до конца 2018 года планируем направить сельхозпроизводителям более 239 млрд рублей. Россельхозбанк ответственно подходит к своей позиции лидера в кредитовании АПК и будет стремиться к тому, чтобы эту позицию сохранить», – заверил Борис Листов.