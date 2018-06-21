Переселенцам из зоны затопления Богучанской ГЭС предоставят земли в пределах Иркутской области

Возможности постановки на земельный учет для граждан переселенцев из зоны затопления Богучанской ГЭС будут расширены. Указ о внесении изменений в Закон Иркутской области № 146-ОЗ «О бесплатном предоставлении земельных участков в собственность граждан» подписал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Проект закона направлен на рассмотрение в Законодательное собрание Иркутской области, сообщает пресс-служба Правительства региона.

– В соответствии с Законом Иркутской области граждане имели право на получение земельного участка только в пределах муниципалитета, в котором прописаны. Сейчас мы предлагаем предоставлять земли в пределах региона вне зависимости от прописки переселенцев. Это позволит решить данный вопрос, – отметил Сергей Левченко.

Для получения земельного участка переселенцам, которые не стоят в очереди, необходимо подать соответствующее заявление в органы, уполномоченные на предоставление земельных участков, и встать в очередь.

Напомним, что в 2013 году при затоплении территории Богучанской ГЭС переселенцам в соответствии с действующем тогда законом Иркутской области были предусмотрены компенсации, в том числе в виде предоставления бесплатных земельных участков. Тогда вопрос не был решен полностью. В ряде муниципалитетов, куда переехали переселенцы, нет свободных земель.