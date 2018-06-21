Россельхозбанк расширил перечень валют для обменных операций в городах проведения ЧМ по футболу

АО «Россельхозбанк» расширил перечень валют для осуществления операций покупки/продажи наличной иностранной валюты в городах проведения чемпионата мира по футболу на период с 14 июня по 15 июля 2018 года.
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В акции участвуют подразделения банка в городах: Волгоград, Екатеринбург, Казань, Калининград, Москва, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самара, Саранск, Сочи и Ростов-на-Дону.
В обновленный список валют вошли юань, шведская крона, норвежская крона, датская крона, австралийский доллар, иена, фунт стерлингов, швейцарский франк. Кроме того, в Калининградском региональном филиале доступны операции с польским злотым.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.