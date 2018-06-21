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Банк УРАЛСИБ предлагает кредит наличными на рефинансирование за одно посещение банка

21 июня 2018

Банк УРАЛСИБ улучшил условия рефинансирования потребительских кредитов сторонних банков. Для рассмотрения Банком заявки на рефинансирование клиенту больше не требуется предоставлять кредитные договоры, графики платежей или справки по имеющимся обязательствам от других банков – кредиторов.

При этом, для оценки своей платежеспособности клиент должен предоставить в Банк всего два документа: в зависимости от суммы кредита до 250 000 рублей – паспорт и второй документ, удостоверяющий личность. А при необходимости суммы более 250 000 рублей, паспорт и документ, подтверждающий доход. Таким образом, кредит на рефинансирование клиент может оформить за одно посещение офиса и получить кредитные средства для самостоятельного погашения рефинансируемых кредитов.

Ознакомиться с полными условиями потребительского кредитования, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».


/ СИА /
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