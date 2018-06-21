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Сбербанк отметил очередную победу сборной России на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018

21 июня 2018

Сбербанк продлил возможность открыть промовклад «Побеждай», отметив очередную победу сборной России на Чемпионате мира по футболу FIFA 2018. Всего за пять дней действия промовклада клиенты Сбербанка открыли свыше 192 тысяч вкладов «Побеждай» на общую сумму 68 млрд рублей.

Банк запустил промовклад 15 июня в честь победы сборной России в открывающем матче Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Ставка по вкладу составляет 6 % для сумм от 50 тыс. рублей на срок 6 месяцев.

Тогда же Сбербанк объявил, что вклад можно будет открыть до тех пор, пока национальная сборная участвует в Чемпионате мира по футболу FIFA 2018™.

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«Чемпионат мира — для нас огромное событие. Поэтому мы так внимательно относимся к каждой игре нашей сборной. После игры с Саудовской Аравией мы за несколько часов запустили по всей стране специальный вклад "Побеждай" под 6 % и акцию по потребительским кредитам. После игры с Египтом мы молниеносно отреагировали на победу и запустили серию ситуативных креативов для наших продуктов, — говорит вице-президент, директор по маркетингу Сбербанка Владислав Крейнин. — Мы болеем за наших вместе с нашими клиентами и стараемся быстро дать реакцию, которая позитивно отзывается у каждого жителя страны. Поздравляем с победой сборной России и нашим выходом в 1/8 финала Чемпионата мира впервые за 32 года!»

На сегодняшний день по итогам двух игр и очередной победы сборная России лидирует в группе А и имеет максимальные шансы на выход в плей-офф турнира, поэтому возможность открыть вклад сохранится как минимум до 30 июня (на этот день запланирован матч с участием лидера турнирной таблицы в группе А).

Вклад доступен в Сбербанк Онлайн и во всех отделениях Сбербанка.


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