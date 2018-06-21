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Школьники Ольхонского района обучаются в аварийном здании

21 июня 2018
Фото: trc-olhon.ucoz.ru

Прокуратура Ольхонского района Иркутской области направила в суд иск о запрете эксплуатации аварийных зданий Чернорудской СОШ.

Ведомство установило, что дети в Чернорудской школе обучались не в одном здании, а в нескольких одноэтажных постройках, расположенных на территории школы.

Обследования строительных конструкций комплекса построек Чернорудской школы показало, что главный корпус школы и начальная школа, столовая, мастерские, библиотека являются аварийными.

В с. Шара-Тогот в 2019-2020 годах планируется строительство школы – детского сада соответственно на 88 и 40 мест, однако обучение детей в аварийных зданиях в настоящее время несет угрозу для их жизни и здоровья, поскольку существует риск внезапного обрушения конструкций, сообщает пресс-служба Прокуратуры Иркутской области.

В администрации школы предварительно сообщили, что образовательный процесс будет организован в здании начальной школы в соседнем селе Сахюрта Ольхонского района.


/ СИА /
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