Сбербанк выпустил карты с индивидуальным дизайном для сотрудников Приаргунского производственного горно-химического объединения

Сбербанк в рамках зарплатного проекта выпустил карты с индивидуальным дизайном для сотрудников ПАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» в честь 50-летнего юбилея крупнейшего градообразующего предприятия Забайкалья.

«С ПАО «ППГХО» нас связывает многолетнее сотрудничество. Банковские карты с индивидуальным дизайном подчеркнут уникальность предприятия. В ближайшее время сотрудники компании получат карты и смогут воспользоваться широкой линейкой услуг и продуктов нашего банка», - отмечает начальник управления прямых продаж Читинского отделения Сбербанка Галина Ракевич.

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуются более 135 млн физических лиц и более 1 млн предприятий в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 17 тысяч отделений и внутренних структурных подразделений. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Турции и других странах.

Байкальский банк ПАО Сбербанк осуществляет деятельность на территории Иркутской области, Забайкальского края, Республики Бурятии, Республики Саха (Якутия).Банк занимает высокую долю на рынке вкладов населения, в области кредитования частных клиентов и юридических лиц. Предоставляет широкий перечень банковских услуг для населения и корпоративных клиентов. Осуществляет корреспондентские отношения с банками Монголии, Китая, выступает поручителем во внешнеторговых сделках. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru