100 баллов за ЕГЭ по русскому языку получили 69 выпускников в Иркутской области

В Иркутской области 69 выпускников набрали за ЕГЭ по русскому языку 100 баллов. Об этом сообщила пресс-служба регправительства со ссылкой на министра образования региона Валентину Перегудову. Обязательный экзамен сдавали более 13 тысяч школьников региона.

Министр уточнила, что вчера, 20 июня, выпускники сдавали экзамены по физике и литературе. Эти экзамены завершили проведение ЕГЭ-2018 в основные сроки. С 22 июня по 2 июля основной период ЕГЭ продолжат резервные дни для сдачи всех предметов. В эти сроки сдавать экзамены будут выпускники прошлых лет и те, кто по болезни не смог сдать экзамены в основной период