Сбербанк проведёт международный конгресс по кибербезопасности

Сбербанк при поддержке АНО «Цифровая экономика» и Ассоциации банков России выступит организатором международного конгресса по кибербезопасности International Cybersecurity Congress, который состоится 6 июля 2018 года в Центре международной торговли.

Конгресс станет международной и межотраслевой площадкой, которая обеспечит глобальный диалог представителей органов государственной власти, лидеров мирового бизнеса и ключевых экспертов по самым острым и актуальным вопросам обеспечения кибербезопасности в условиях глобализации и дигитализации.

Программа конгресса предусматривает панельные дискуссии, круглые столы, выступления ключевых мировых экспертов в области кибербезопасности.

5 июля в рамках International Cybersecurity Congress состоится интерактивный тренинг по управлению рисками кибербезопасности, в ходе которого представители государственной власти, силовых структур, операторов связи, финансовой и банковской сфер, мировых вендоров продуктов и услуг кибербезопасности, а также ключевые эксперты кибербезопасности проверят уровень готовности Сбербанка к чрезвычайным ситуациям в киберсфере. Тренинг пройдёт в Центре обработки данных Сбербанка «Южный порт».

«В последние годы рост киберпреступности стал одним из главных глобальных рисков, — отметил заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов. — Мы убеждены, что успешная борьба с киберпреступностью возможна только при условии эффективного международного сотрудничества на уровне государственного и частного секторов экономики, а также правоохранительных органов. Сбербанк инициировал создание площадки, которая поможет объединить усилия по противодействию киберпреступности и придать глобальному взаимодействию в этой сфере новый импульс».​​