ВТБ: объем транзакций в барах и ресторанах во время ЧМ-2018 удвоился

Банк ВТБ провел исследование транзакционной активности посетителей баров и ресторанов Москвы. Статистика показывает, что объем операций в первую неделю проведения чемпионата мира по футболу только на Никольской улице достиг 25 млн рублей. Это в два раза больше показателя, зафиксированного двумя неделями ранее.



В ходе исследования ВТБ анализировал транзакционную активность клиентов в местах общественного питания, где установлены POS-терминалы банка.



Согласно полученным данным, с 14 по 19 июня общее число транзакций на Никольской улице в Москве превысило 13 тысяч. Средний чек составил почти 2000 рублей. Для сравнения, в ходе первой недели июня клиенты совершили всего около 7 тысяч операций на сумму порядка 13 млн рублей.



«По нашей статистике, в целом в городах проведения чемпионата мира объем транзакций в категории «HORECA» существенно вырос. При этом достаточно высока доля иностранных карт. Никольская улица быстро стала излюбленным местом футбольных болельщиков всех стран-участниц турнира. Мы видим, что большая доля транзакций сейчас проходит позднее, чем обычно. Это говорит о том, что многие заведения в связи с «наплывом» посетителей удлинили режим работы», - отмечает вице-президент, руководитель департамента эквайринга ВТБ Алексей Киричек.