Финансовую помощь Братску в рамках программы по расселению аварийного жилья окажут только после сдачи объектов

Дополнительная финансовая помощь Братску в рамках программы по расселению аварийного жилья из областного бюджета будет оказана адресно и только после сдачи объектов, заявил губернатор Иркутской области Сергей Левченко после встречи с мэром Братска Сергеем Серебренниковым.

Фото: irkobl.ru

«Мы снова вынуждены выделять Братску дополнительные средства на завершение программы по переселению граждан из аварийного жилья. До этого средства, к сожалению, расходовались неразумно, сегодня идет большое количество разбирательств в судах. Я попросил финансовую службу, чтобы они сделали проверку. Но подчеркну, что помогать область несомненно будет, только исключительно адресно: сдается дом – выделяются деньги», – цитирует слова Сергея Левченко пресс-служба Правительства региона.

Напомним, власти Братска обещали завершить программу до конца 2018 года. Не расселено около 17 тыс. кв. метров, в которых проживают более одной тысячи человек. Недостроенными остаются девять домов, сроки строительства сорваны, на подрядчика было заведено уголовное дело.

Сейчас на объекты вышла другая строительная компания.