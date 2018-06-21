Новой школе в Молодежном присвоено имя Героев-космонавтов Иркутской области

Итоги конкурса на лучшее название школы на 1275 мест в поселке Молодежный подвели в Иркутском районе. Варианты названий для новой школы предлагали сами жители Приангарья, всего в отборе приняли участие 41 человек. По решению экспертной комиссии большинством голосов образовательному учреждению присвоено имя Героев-космонавтов Иркутской области, предложенное жительницей Молодежного Натальей Петровой. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Иркутского района.

Фото: irkraion.ru

Конкурс проходил в два этапа. В ходе первого этапа был организован прием заявок с предлагаемыми названиями, на втором этапе присланные варианты открытым голосованием оценивали эксперты.

По результатам голосования жюри также высоко оценило такие варианты, как «Гагаринский старт», «Школа имени Ю.А. Гагарина», «Космодром», «Движение вверх», «Взлет» и «Байкальская орбита». Среди необычных предложений, присланных на конкурсный отбор – «Стелла», «Школа имени В.В. Путина» и «Тысячелетний сокол».

За победу в конкурсе Наталью Петрову наградят почетной грамотой и памятной книгой об Иркутском районе.

Напомним, строительство школы в поселке Молодежный стартовало 9 июня 2017 года. За полгода строители возвели семь трехэтажных и один одноэтажный корпуса. Учреждение рассчитано на прием 1275 учеников. Объект соответствует всем современным требованиям безопасности, корпуса оборудованы лифтами и пандусами для маломобильных групп населения.

Новая школа станет самой большой на территории Иркутского района. Все кабинеты здесь оснащены современным учебным оборудованием. Для учеников возведены зрительный зал на 388 мест в виде амфитеатра, зал для оборудованной интерактивным куполом обсерватории, два бассейна, зал для хореографии и спортивный зал, тир, библиотека, читальный зал и книгохранилище, столовая.

Благоустроена прилегающая к школе территория, здесь оборудованы универсальная спортивная площадка, площадка для обучения детей правилам дорожного движения, поле для мини-футбола, беговая дорожка и гимнастическая площадка, зона отдыха. Введена в эксплуатацию новая котельная, которая отапливает школу с осени 2017 года. Построена подземная ливневая канализация с локальными очистными сооружениями, трансформаторная подстанция, гараж на шесть автобусов.

Оформление здания посвящено теме освоения космоса. Над входом в школу установлен макет первого спутника земли. Внутри на стенах иркутскими художниками нарисованы планеты и даны краткие сведения о них. В обсерватории установлены две скульптуры космонавтов из массива сибирской сосны.

Учебное учреждение начнет работу 1 сентября 2018 года.