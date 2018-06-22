Маратовское кольцо в Иркутске будут асфальтировать по ночам

Фото: admirk.ru

На 60% выполнены работы по второму этапу реконструкции Маратовской развязки в Иркутске в рамках федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом в ходе выездного совещания мэру Дмитрию Бердникову доложил начальник департамента дорожной деятельности Андрей Пономарев.

Он подчеркнул, что на объекте завершены земельные работы, подготовлено основание под асфальтобетонное покрытие, ведется работа по монтажу сетей связи, а также устройство бордюров. Кроме того, установлена большая часть опор наружного освещения и контактной сети троллейбуса.

– Это один из самых крупных и загруженных транспортных узлов в городе. И от качества работ будут зависеть безопасность и комфорт всех участников дорожного движения. И если к подрядчику возникнут претензии, устранять недочеты он будет исключительно за свой счет – в рамках гарантийных обязательств, – цитирует слова Дмитрия Бердникова пресс-служба администрации Иркутска.

Работы по второму этапу реконструкции развязки ведутся в соответствии с графиком и будут завершены к 1 августа. Асфальтировать планируется проводить ночью для того, чтобы не перекрывать движение.

– Важно, что на объекте предусмотрены тротуары по периметру кольца и наземные пешеходные переходы, которые позволят людям перейти в необходимом им направление. Это будет удобно и, главное, безопасно, – подчеркнул Андрей Пономарев. – Также в рамках реконструкции развязки оборудована дополнительная парковка для автотранспорта по улице Радищева возле поликлиники № 9.

Напомним, в прошлом году Маратовское кольцо изменило свои очертания: произошло удлинение проезжей части, что позволило значительно снизить плотность транспортного потока в часы пиковых нагрузок по вечерам при движении из центра. Второй этап реконструкции рассчитан на разгрузку направлений с улиц Рабочего Штаба и Радищева.