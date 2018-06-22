В Иркутской области ведется прием документов на предоставление выплат для подготовки детей к школе

В Иркутской области ведется прием документов на предоставление ежегодной денежной выплаты для подготовки детей к школе. Документы будут приниматься по 31 августа 2018 года. Эта мера социальной поддержки установлена по поручению губернатора Иркутской области Сергея Левченко и впервые начала предоставляться в 2017 году. Об этом сообщает пресс-служба регправительства со ссылкой на заместителя министра социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Светлану Иевлеву.

Право на получение выплаты имеют многодетные семьи, имеющие в своем составе трех и более детей, не достигших 18 лет, включая усыновленных и приемных детей, обучающихся в общеобразовательных организациях Иркутской области, либо идущих в первый класс. Размер выплаты составляет три тысячи рублей на каждого ребенка. На 20 июня эта мера социальной поддержки уже назначена на 2 886 детей.

Необходимо учитывать, что, если семья одновременно имеет право на выплату и на пособие на приобретение для детей комплекта одежды и спортивной формы для посещения школьных занятий, то предоставляется выплата только по одному из оснований, согласно выбору гражданина. По вопросу предоставления выплаты гражданин или его представитель обращается с заявлением в областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по месту жительства.

Более подробную информацию о порядке и условиях назначения данной меры социальной поддержки можно получить на сайте министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области в разделе «Меры социальной поддержки». Также можно обратьться в учреждение, либо в отделы по обслуживанию заявителей государственного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг».