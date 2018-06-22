Солид Банк предлагает пенсионерам низкую ставку по кредиту "Плюс к пенсии"

Солид Банк кредитует пенсионеров по сниженной льготной ставке от 13,5% годовых.



Пенсионеры относятся к числу самых уважаемых клиентов АО «Солид Банк». Данная категория заемщиков всегда аккуратно и ответственно относится к кредитным обязательствам, чем завоевала большое доверие. Именно поэтому Солид Банк предлагает пенсионерам (как по возрасту, так и по выслуге лет) льготные условия кредитования.



«Ставка, по которой мы кредитуем пенсионеров одна из самых низких на рынке займов, предоставляемых клиентам этого сегмента. Уж не знаю, почему другие финансовые организации предлагают пожилым людям наоборот повышенные ставки – пенсионеры всегда очень щепетильны к вопросу собственных долгов и не допускают нарушений, берут кредит только в случае реальной необходимости и не подвержены к эмоциональным и необдуманным тратам. Поэтому мы доверяем им и даем ставку от 13,5% годовых. Кроме этого мы повысили максимальный возраст клиента до 70 лет*», – комментирует Мамеко Анна Сергеевна ,начальник управления розничных продаж департамента развития розничного бизнеса АО «Солид Банк».



Условия кредита «Плюс к пенсии»: сумма от 50 000 до 500 000 руб., срок от 6 мес. до 5 лет, ставка от 13,5% годовых. Обеспечение не обязательно.



*на момент окончания действия кредитного договора.



Подать заявку на кредит можно, обратившись в офис банка, либо заполнив форму на сайте