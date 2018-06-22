Новости

РСХБ направит на реализацию инвестпроекта в Новосибирской области 3,8 млрд рублей

22 июня 2018

АО «Россельхозбанк» профинансирует строительство в Новосибирской области третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», в том числе создание дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса, общей стоимостью 3,8 млрд рублей. 

Расширение действующего свинокомплекса даст возможность увеличить численность поголовья свиней на 40%, до 530 тысяч голов свиней в год. Благодаря вводу в действие новых мощностей мясокомбинат расширит ассортимент и увеличит производство готовой продукции до 75 тысяч тонн в год. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в I квартале 2021 года. 

Кредитная поддержка крупных агрохолдингов – приоритетное направление работы АО «Россельхозбанк». Банк сотрудничает с ведущим производителем свинины в Новосибирской области, АО «Кудряшовское», с 2001 года. Расширение действующих в регионе предприятий и наращивание ими объемов производимой продукции способствуют как решению государственных задач импортозамещения продовольствия, так и социально-экономическому развитию области.

АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым  кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. 100% голосующих акций Банка принадлежат Российской Федерации.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Про налоги
У 334 тыс. жителей Иркутской области списано более 1,1 млрд рублей долгов по имущественным налогам
Приложение для самозанятых
Предприниматели отправили негативные отзывы о росте НДС в Госдуму
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании