РСХБ направит на реализацию инвестпроекта в Новосибирской области 3,8 млрд рублей

АО «Россельхозбанк» профинансирует строительство в Новосибирской области третьей очереди свинокомплекса АО «Кудряшовское», в том числе создание дополнительного пункта по приемке, переработке, охлаждению и хранению мяса, общей стоимостью 3,8 млрд рублей.



Расширение действующего свинокомплекса даст возможность увеличить численность поголовья свиней на 40%, до 530 тысяч голов свиней в год. Благодаря вводу в действие новых мощностей мясокомбинат расширит ассортимент и увеличит производство готовой продукции до 75 тысяч тонн в год. Планируется, что предприятие выйдет на проектную мощность в I квартале 2021 года.



Кредитная поддержка крупных агрохолдингов – приоритетное направление работы АО «Россельхозбанк». Банк сотрудничает с ведущим производителем свинины в Новосибирской области, АО «Кудряшовское», с 2001 года. Расширение действующих в регионе предприятий и наращивание ими объемов производимой продукции способствуют как решению государственных задач импортозамещения продовольствия, так и социально-экономическому развитию области.